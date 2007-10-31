Сыграна половина матчей 1/8 Кубка Украины по футболу
18:09, 31 октября 2007Спорт
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Полное преимущество гостей
Завершились пять матчей 1/8 Кубка Украины по футболу.
ИгроСервис - Динамо (Киев) 1:4
Нива - Таврия 5:6 (по пенальти, основное время 0:0)
Днестр - Ворскла 0:1
ФК Львов - Ильичевец 1:2
Сталь (Алчевск) - Металлург (Д) 1:2.
В 18.00, 18.30 и 19.00, соответственно, начинаются встречи Черноморец - Металлист, Десна - Нефтяник, Шахтер - Арсенал.
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