Сыграна половина матчей 1/8 Кубка Украины по футболу

Полное преимущество гостей

Завершились пять матчей 1/8 Кубка Украины по футболу. ИгроСервис - Динамо (Киев) 1:4 Нива - Таврия 5:6 (по пенальти, основное время 0:0) Днестр - Ворскла 0:1 ФК Львов - Ильичевец 1:2 Сталь (Алчевск) - Металлург (Д) 1:2. В 18.00, 18.30 и 19.00, соответственно, начинаются встречи Черноморец - Металлист, Десна - Нефтяник, Шахтер - Арсенал.

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