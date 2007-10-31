В Национальном агентстве по подготовке Евро-2012 будут работать 70 человек

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил Положение о Национальном агентстве Украины по вопросам подготовки и проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в прес-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, согласно документу, Нацагенство является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через вице-премьер-министра. Положением утвержден штат агентства в размере 70 человек с месячным фондом зарплаты 83 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 было создано в августе т.г.