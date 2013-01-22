За выход на ЧМ-2014 сборной Украины пообещали $2 миллиона премиальных

За выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2014 года, который пройдет в Бразилии, национальная сборная Украина получит $2 миллиона от нового титульного спонсора команды.

Об этом стало известно во время пресс-конференции президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова по случаю подписания соглашения между ФФУ и национальной сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов, сообщает Обозреватель.

По словам главы ФФУ, согласно договору титульный спонсор выделит для главной команды страны $2 миллиона, такую же сумму в качестве дополнительного бонуса за выход на ЧМ, а также премиальные за успехи в официальных и товарищеских матчах: $100 тысяч за победу и вдвое меньшую сумму за ничью.

Напомним, после осенних матчей отборочного цикла ЧМ-2014 сборная Украины занимает предпоследнее пятое место в своей группе.

6 февраля украинцы проведут первый матч под руководством нового наставника Михаила Фоменко против сборной Норвегии.