Завершился матч Голландия - СиЧ

Завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Голландии и Сербии-Черногории (группа С). На 18-й минуте балканцы допустили ошибку, и после двух выверенных пасов из глубины в центр поля защитник и полузащитник вывели Арьена Роббена один на один. После ускорения на 30-40 метров, имея «на спине» защитника, он пробил левее упавшего ему в ноги вратарю. Мяч прошел под руками голкипера.