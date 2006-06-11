Завершился матч Голландия - СиЧ
17:56, 11 июня 2006Спорт
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Гол был один, но мастерский
Завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Голландии и Сербии-Черногории (группа С). На 18-й минуте балканцы допустили ошибку, и после двух выверенных пасов из глубины в центр поля защитник и полузащитник вывели Арьена Роббена один на один. После ускорения на 30-40 метров, имея «на спине» защитника, он пробил левее упавшего ему в ноги вратарю. Мяч прошел под руками голкипера.
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