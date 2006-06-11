Чемпионат мира по футболу принесет огромные прибыли и убытки

Чемпионат мира по футболу в Германии принесет всем 32 странам-участницам огромные прибыли и убытки. К такому выводу пришел британский Центр экономических и предпринимательских исследований.

Например, из-за того, что некоторые жители Объединенного королевства не будут ходить на работу во время матчей сборной Англии, британская казна потеряет свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов. В то же время британские болельщики усвоят 218 миллиардов лишних калорий.

До 9 июля населения королевства съест столько пиццы, которой хватит, чтобы выложить на 329 футбольных полях. Если сборной Англии удастся дойти до финала, то местные болельщики выпьют сверх нормы 40 миллионов бутылок пива, - считает Ассоциация британского пива.

Не будет отставать и индустрия развлечений: британцы поспорили на результаты матчей на общую сумму 1 миллиард фунтов. Это в три раза больше, чем во время чемпионата 2002-го года, сообщает “5-й канал”.