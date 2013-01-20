Украинская молодежка гарантировала себе место в 1/4 Кубка Содружества

Молодежная сборная Украины U-21 одержала победу во втором матче группового турнира Кубка Содружества, состоявшегося 20 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, подопечные Сергея Ковальца победили команду Молдовы со счетом 2:0.

Украинская команда подтвердила статус фаворита матча и с первых минут имела игровое и территориальное преимущество над соперником. Правда, ожидать забитый мяч болельщикам пришлось полчаса. На 32-й минуте нападающий ФК «Севастополь» Владимир Коваль переиграл голкипера молдавской команды.

Во втором тайме украинцы продолжили наступление на ворота соперника, и им удалось забить второй гол. На 71-й минуте отметился защитник киевского «Динамо» Дмитрий Рыжук. Времени и возможностей для того, чтобы отыграться, у сборной Молдовы уже не оставалось, тем более, что на 82-й минуте наш соперник остался в меньшинстве после исключения форварда Каталина Карпа («Динамо», Киев).

Таким образом, молодежная сборная Украины, набрав 6 очков после двух матчей, стала единоличным лидером группы ”С” и досрочно обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Также 20-го января состоялся второй матч в этой группе - сборная Литвы сыграла вничью с командой Туркменистана - 0:0.

Свою следующую игру наша ”молодежка” проведет уже 22-го января с Туркменистаном.