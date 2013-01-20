Украинская команда на Дакаре установила личный рекорд (итоги)
14:22, 20 января 2013Спорт
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19 января закончилось международное ралли Дакар-2013.
Украинская команда на Дакаре-2013 установила личный рекорд
После финиша последнего этапа украинская команда заняла самое высокое место за всю историю выступлений на Дакаре.
Вадим Нестерчук финишировал на последнем отрезке на 10-м месте в категории Т1, сообщает dakar.net.ua.
В общем зачете украинская команда заняла самое высокое за всю историю участия Украины в гонке 26-е место.
Общий зачет Дакар-2013:
1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, Мини) - 38:32.39
2. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевиц (ЮАР / Германия, Тойота) +42.22
3. Леонид Новицкий / Константин Жильцов (Россия, Мини) +1:28.22
... 26. Вадим Нестерчук / Владимир Демьяненко (Украина / Россия, Мицубиси) +12:13.04
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