Украинская команда на Дакаре установила личный рекорд (итоги)

После финиша последнего этапа украинская команда заняла самое высокое место за всю историю выступлений на Дакаре.

Вадим Нестерчук финишировал на последнем отрезке на 10-м месте в категории Т1, сообщает dakar.net.ua.

В общем зачете украинская команда заняла самое высокое за всю историю участия Украины в гонке 26-е место.

Общий зачет Дакар-2013:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, Мини) - 38:32.39

2. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевиц (ЮАР / Германия, Тойота) +42.22

3. Леонид Новицкий / Константин Жильцов (Россия, Мини) +1:28.22

... 26. Вадим Нестерчук / Владимир Демьяненко (Украина / Россия, Мицубиси) +12:13.04