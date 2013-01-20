Президент ФИФА: Проведение чемпионата СНГ по футболу невозможно

Об этом заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге президент ФИФА Йозеф Блаттер, сообщает РИА «Новости».

Пресс-конференция с участием президента ФИФА, министра спорта России Виталия Мутко, президента РФС Н.Толстых и генерального директора оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу ”Россия-2018” Алексея Сорокина была посвящена визиту делегации ФИФА в Россию.

”ФИФА - это организация со структурой пирамиды, в которой важную роль играют клубы. Клубы должны организовывать клубные соревнования, но внутри национальных федераций, это политика ФИФА и всей мировой футбольной семьи. Мы никогда не будем пересматривать границы национальных лиг. Создание лиги СНГ невозможно, это идет вразрез с принципами ФИФА, а такого не будет” - сказал журналистам Й.Блаттер.

Президент ФИФА отметил, что возможность организовывать клубные турниры вне национальных федераций имеют только конфедерации - члены ФИФА.

”В ФИФА есть конфедерации, например, Океания, или КОМНЕБОЛ (Северная Америка), УЕФА. Когда конфедерации были созданы, ФИФА отдала возможность конфедерациям организовывать турниры внутри своих территорий. Старейший турнир - Кубок Либертадорес, в Европе - Лига чемпионов, Лига Европы, есть африканская и азиатская лиги чемпионов”, - пояснил Й.Блаттер.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 ГОДА руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в интервью сайту ФК «Зенит», спонсором которого является «Газпром», предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации этого чемпионата. По его словам, ”Шахтер”, ”Динамо” (Киев), ”Металлист” и ”Днепр” заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.