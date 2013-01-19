Матчи чемпионата Украины по футболу будут судить пять арбитров
18:40, 19 января 2013Спорт
2591
Состав судейской бригады на матчах украинского первенства увеличивается.
Состав судейской бригады на матчах украинского первенства увеличивается.
Начиная с первых матчей весенней части первенства украинской премьер-лиги состав судейской бригады увеличивается на две штатные единицы - вводятся дополнительные ассистенты за воротами, сообщает газета "Команда".
После новогодних праздников клубы еще раз опросили в телефонном режиме. Принципиальное согласие участников турнира получено, решение утверждено - весной за воротами появятся двое судей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter