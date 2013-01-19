Украинка завоевала серебро на этапе Кубка мира по биатлону
13:35, 19 января 2013Спорт
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Украинка Елена Пидгрушная стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Елена Пидгрушная взяла серебро
На четырех огневых рубежах украинка допустила только один промах во время последней стрельбы стоя, и уступила лишь лидеру Кубка мира – норвежке Туре Бергер (18,9 секунд).
Нынешний результат стал лучшим личным результатом Е.Пидгрушной в гонке преследования за всю карьеру.
В нынешнем сезоне – это уже второе серебро украинки в индивидуальных гонках.
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