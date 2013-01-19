Украинцы едут на чемпионат Европы по фигурному катанию

10:52, 19 января 2013
Спорт
2093

Определен состав нашей команды на чемпионат Европы по фигурному катанию. 

Наталья Попова будет соревноваться с лучшими фигуристками Европы / Фото с сайта НОК

21-27 января в Загребе (Хорватия) пройдет континентальное первенство по фигурному катанию. По итогам чемпионата Украины определился состав нашей сборной. 

Украинские спортсмены будут представлены в каждом виде программы, информирует НОК Украины.

Состав сборной:

Наталья Попова (женщины)

Яков Годорожа (мужчины)

Шивон Хикин-Кеннеди - Дмитрий Дунь (танцы)

Юлия Лаврентьева - Юрий Рудык (пара)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter