Украинцы едут на чемпионат Европы по фигурному катанию
10:52, 19 января 2013Спорт
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Определен состав нашей команды на чемпионат Европы по фигурному катанию.
Наталья Попова будет соревноваться с лучшими фигуристками Европы / Фото с сайта НОК
21-27 января в Загребе (Хорватия) пройдет континентальное первенство по фигурному катанию. По итогам чемпионата Украины определился состав нашей сборной.
Украинские спортсмены будут представлены в каждом виде программы, информирует НОК Украины.
Состав сборной:
Наталья Попова (женщины)
Яков Годорожа (мужчины)
Шивон Хикин-Кеннеди - Дмитрий Дунь (танцы)
Юлия Лаврентьева - Юрий Рудык (пара)
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