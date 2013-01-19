Украинцы едут на чемпионат Европы по фигурному катанию

Определен состав нашей команды на чемпионат Европы по фигурному катанию.

21-27 января в Загребе (Хорватия) пройдет континентальное первенство по фигурному катанию. По итогам чемпионата Украины определился состав нашей сборной. Украинские спортсмены будут представлены в каждом виде программы, информирует НОК Украины. Состав сборной: Наталья Попова (женщины) Яков Годорожа (мужчины) Шивон Хикин-Кеннеди - Дмитрий Дунь (танцы) Юлия Лаврентьева - Юрий Рудык (пара)

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