Тимощук в ближайшее время может покинуть "Баварию"

Следующим вариантом продолжения карьеры для футболиста сборной Украины может стать питерский "Зенит".

Как сообщает Спорт-Экспресс, 33-летний футболист рассматривает вариант возвращения в "Зенит". По данным газеты, это может случиться как и нынешней зимой, так и ближайшим летом после окончания сезона и своего контракта. При этом интерес к игроку проявляют и команды Европы.

Спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер ранее заявлял, что команду нынешней зимой никто из игроков не покинет.

Украинец выступал за "Зенит" в 2007-2009 гг. и забил 10 голов в 67 матчах, став лидером и капитаном команды, чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.