Делегация УЕФА заглянет на матч Шахтер - Арсенал

В Донецке при участии делегации Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проходит презентация готовности города к чемпионатам Европы по футболу 2009 и 2012 годов.

В презентации участвуют городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК. Журналистов на презентацию не пригласили, объяснив, что встреча носит сугубо "рабочий формат".

Как уточнили в управлении по связям с общественностью горсовета, планируется, что эксперты УЕФА сегодня и завтра посетят спортивные сооружения и гостиничные комплексы города, ознакомятся с транспортной инфраструктурой, организацией административных мероприятий и т.п.

Кроме того, вечером 31 октября на стадионе "Олимпийский" делегация УЕФА посетит матч Кубка Украины по футболу "Шахтер" (Донецк) - "Арсенал" (Киев).