Карпаты не собираются переезжать на Арену-Львов

Львовский футбольный клуб премьер-лиги «Карпаты» пока не предусмотрел в своем бюджете средства на аренду построенного к Евро-2012 стадиона «Арена Львов».

Об этом заявил генеральный директор "Карпат" Игорь Дедишин, сообщает ресурс football24.ua.

«На сегодняшний день никаких юридических документов с "Ареной Львов" еще не подписано. Продолжается процесс переговоров. Мы с большой радостью будем играть на этом стадионе. Но есть много разных моментов, связанных с эксплуатацией и условиями стадиона, которые сначала нужно обсудить», - сказал гендиректор клуба.

По его словам, стадион «Арена Львов» современный, комфортабельный, на него потрачены большие деньги. «Содержание такой арены предполагает большие капиталовложения, по моей информации, 20 миллионов в год», - добавил И.Дедишин.

Как заметил гендиректор, бюджет "Карпат" утвержден, и связан он со стадионом "Украина". «Чтобы перейти на новый стадион, нужно сначала найти деньги на его содержание, а также договориться с владельцами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2012 года появилась информация, что уже первый домашний матч после завершения межсезонья в начале марта против одесского «Черноморца» «Карпаты» проведут на новом стадионе.

Раньше «Карпаты» провели несколько матчей на «Арене-Львов». Первый матч состоялся 10 декабря прошлого года, когда львовяне уступили киевскому «Динамо» со счетом 0:1. После этого «Карпаты» испытали на новом стадионе еще два поражения, и решили вернуться на стадион «Украина».

Последний матч на стадионе «Арена-Львов» состоялся 15 августа, когда сборная Украины сыграла вничью с Чехией.

Как известно, по окончании Евро-2012 из всех четырех украинских стадионов, на которых проводились матчи чемпионата, «Арена-Львов» остается наименее рентабельным спортивным объектом. После отказа «Карпат» играть на этом стадионе там проводится незначительное количество мероприятий, что создает проблемы с покрытием расходов на содержание арены. Ожидается, что возвращение «Карпат» на «Арену-Львов» улучшит эту ситуацию.