Чемпионат мира по футболу пройдёт в Бразилии

Чемпионат мира по футболу 2014 года пройдет в Бразилии. Такое решение во вторник в швейцарском Цюрихе принял исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА).

Бразилия претендовала на ЧМ-2014 на безальтернативной основе, поскольку два других кандидата - Аргентина и Колумбия - ранее отказались от идеи проведения у себя чемпионата.

В истории футбола дважды принимали чемпионат мира всего четыре страны: Италия (1934, 1990), Франция (1938, 1998), Мексика (1970, 1986) и Германия (1974, 2006). В Бразилии мундиаль состоялся в 1950 году, и тогда бразильцы на "Маракане" проиграли в решающем матче сборной Уругвая. Соотечественники Пеле являются пятикратными чемпионами мира.

После недавней инспекции ФИФА в Бразилию эксперты рекомендовали эту страну, отмечая, что Бразилия продемонстрировала потенциал, необходимый для организации чемпионата мира. В докладе отмечались богатейшие традиции бразильского футбола, и хотя были выявлены некоторые проблемные области, инспекторы выразили уверенность, что у страны достаточно ресурсов, чтобы исправить ситуацию до 2014 года.

Всего Бразилия обозначила 18 стадионов, которые могут быть задействованы на мундиале, 14 из них построены, но нуждаются в реконструкции, а еще четыре существуют пока лишь на бумаге. В числе прочего, хорошие оценки инспекторы выставили стране за транспорт, отели и подготовительную работу над бюджетом.

Также сегодня в Цюрихе названа страна, которая в 2011 году примет чемпионат мира по футболу среди женских команд. В споре с Канадой это право завоевала Германия, представительницы которой становились лучшими футболистками планеты в 2003-м и 2007-м годах.

РИА "Новости"