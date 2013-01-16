Марадоне надоел футбол: он больше не будет работать тренером - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на испанское издание El Mundo.

Марадона сказал, что не хочет вновь окунаться в грязь.

Недовольство Марадоны вызвало решение аргентинского клуба «Ривер Плейт» уволить главного тренера Матиаса Альмейду и через три дня после отставки назначить на его место Рамона Диаса. Марадона заявил, что «Ривер Плейт» поступил неуважительно по отношению к Альмейде.

Марадона, считающийся одним из лучших игроков в истории мирового футбола, с 2008 по 2010 годы возглавлял сборную Аргентины. С ней он дошел до 1/4 финала чемпионата мира 2010 года. После окончания турнира Марадона не сумел договориться с национальной ассоциацией футбола о продлении контракта.

В 2011 году Марадона возглавил «Аль-Васль» из ОАЭ. В июле 2012 года Марадона был уволен. В декабре 2012 года СМИ сообщали о переговорах Марадоны о работе главным тренером сборной Ирака.