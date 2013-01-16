Из-за допингового скандала велоспорт могут исключить из олимпийской программы

Санкции против вида спорта введут, если выяснится, что руководство международной федерации было вовлечено в допинговый скандал вокруг одного из атлетов – Лэнса Армстронга.

Заявление о столь суровом наказании за мошенничество сделал в интервью Reuters член МОК Дик Паунд. По словам чиновника, у Международного олимпийского комитета просто не останется другой возможности честно провести ОИ-2016.

Осенью 2012 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, антидопинговое агентство США уличило Л.Армстронга в применении запрещенных препаратов. Велосипедист был лишен всех наград, в том числе 7 титулов победителя "Тур де Франс".

В МОК предполагают, что атлет не мог бы так долго вводить всех в заблуждение, если бы не пользовался поддержкой в международной федерации. В случае, если та пошла на подлог, доверить ей проведение соревнований без кардинального реформирования невозможно.

Сам Л.Армстронг в течение нескольких месяцев отрицал все обвинения и признался только в середине января с.г.