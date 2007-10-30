Матч Израиль - Россия отложат до первой звезды

Федерация футбола Израиля обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести начало матча отборочного турнира Евро-2008 против сборной России, который запланирован на 17 ноября, с 19:00 на 21:00 (20:00 по киевскому времени). Это связано с тем, что многие болельщики израильской команды хотели бы прийти на игру по окончании шаббата.

"Решение израильской стороны начать встречу поздно вечером объясняется тем, что в этом случае многие религиозные болельщики хозяев поля смогут прийти на стадион в Рамат-Гане (пригород Тель-Авива) после окончания еврейской субботы с восходом первой звезды, - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза. - Пока, правда, штаб-квартира УЕФА не санкционировала этот сдвиг".

Напомним, что сборная России пока занимает третье место в отборочной группе Е, набрав 21 очко в десяти встречах. У сборной Хорватии 26 очков также после десяти матчей, а у сборной Англии 23 очка после одиннадцати игр.

Победа над израильской сборной практически гарантирует команде Гууса Хиддинка путевку в финальную часть Евро-2008. После игры с Израилем российской команде останется провести только матч с аутсайдером группы и одной из слабейших команд Европы, сборной Андорры.

Лента.ру