Блохин сослал Милевского в «Динамо-2»
16:33, 15 января 2013Спорт
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Тренер говорит, что устал от безрезультатных разговоров с форвардом
Артем Милевский "изгнан"
Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин больше не рассчитывает на форварда команды Артема Милевского.
Об этом тренер поведал в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.
"С Милевским вопрос закрыт. Точка".
По словам Блохина, Милевский теперь тренируется с вторым составом команды.
"Сам он инициативы (беседовать - ред) не проявлял, а я разговаривать, признаться, устал. Артем тренируется с «Динамо-2» и ждет предложений. Появятся варианты - президент станет вести переговоры, нет - Милевский будет играть за вторую команду. Контракт у него рассчитан еще на полгода, и он должен выполнять все предусмотренные соглашением условия", - уточнил Блохин.
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