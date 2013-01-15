Блохин сослал Милевского в «Динамо-2»

Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин больше не рассчитывает на форварда команды Артема Милевского.

Об этом тренер поведал в интервью изданию Спорт-Экспресс в Украине.

"С Милевским вопрос закрыт. Точка".

По словам Блохина, Милевский теперь тренируется с вторым составом команды.

"Сам он инициативы (беседовать - ред) не проявлял, а я разговаривать, признаться, устал. Артем тренируется с «Динамо-2» и ждет предложений. Появятся варианты - президент станет вести переговоры, нет - Милевский будет играть за вторую команду. Контракт у него рассчитан еще на полгода, и он должен выполнять все предусмотренные соглашением условия", - уточнил Блохин.