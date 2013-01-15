СМИ: Кличко-младший хочет перенести бой с Поветкиным

Об этом пишет сайт «Чемпион» со ссылкой на немецкое издание Bild.

"Кличко подали заявление в WBA на получение отсрочки боя с Поветкиным”, - цитирует Bild Криса Майера, главного менеджера промоутерской компании Поветкина Sauerland Event.

“Мы подали протест”, - сказал менеджер.

Издание отмечает, что В.Кличко хочет провести 6 апреля добровольную защиту, а бой с А.Поветкиным, если его не удастся избежать, перенести на лето.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2012 года WBA сообщила Владимиру Кличко и россиянину А.Поветкину о том, что они должны договориться об условиях совместного боя до 17 января 2013 года. Если стороны не смогут договориться, то WBA проведет торги за организацию боя.

В конце октября WBA постановила, что бой между В.Кличко-младшим и А.Поветкиным должен состояться до 26 февраля 2013 года.

С 2011 года В.Кличко имеет титул суперчемпиона мира по версии WBA. Также украинец владеет чемпионскими поясами по версии WBO (Всемирная боксерская организация) и IBF (Международная боксерская федерация).

Последний поединок В.Кличко провел 10 ноября 2012 года, победив поляка Мариуша Ваха и сохранив свои титулы. За свою карьеру В.Кличко провел 62 боя, потерпев три поражения.

А.Поветкин с 2011 года является "обычным" чемпионом мира по версии WBA. Последний бой россиянин провел 29 сентября 2012 года, победив американца Хасима Рахмана. Всего на профессиональном ринге А.Поветкин провел 25 боев, не потерпев ни одного поражения.