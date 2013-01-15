Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг признался в употреблении допинга

Запись интервью прошла 14 января в родном городе Армстронга Остине. Уинфри написала в своем твиттере, что интервью продолжалось более двух с половиной часов, сообщает Lenta.ru.

В эфире запись интервью Армстронга появится 17 января. Обе стороны подписали соглашение о конфиденциальности, поэтому подробности признания велогонщика в нарушении антидопингового законодательства появятся только после выхода записи в эфир.

За несколько часов до интервью Армстронг посетил основанный им фонд по борьбе с раком Livestrong, который ранее носил его имя. Велогонщик извинился перед сотрудниками фонда, выразив сожаление по поводу случившегося скандала.

В результате расследования Антидопингового агентства США (USADA), которое проводилось с июня 2012 года, Армстронг лишился всех титулов, в том числе звание семикратного победителя "Тур де Франс". Все его результаты с 1998 года были аннулированы, а сам Армстронг, завершивший карьеру, получил пожизненную дисквалификацию.