Янукович поздравил ХК «Донбасс»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Ваш успех - яркое спортивное достижение украинского хоккея с шайбой. Приятно отметить, что в суперфинале вы продемонстрировали согласованную командную игру и высокий профессионализм», - говорится в приветствии.

В.Янукович пожелал руководству хоккейного клуба, игрокам и тренерам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых достижений во имя Украины.

По теме: «Донбасс» выиграл суперфинал Континентального Кубка по хоккею

Как сообщал УНИАН, 13 января в Донецке на арене «Дружба» хоккейный клуб «Донбасс» стал победителем суперфинала Континентального кубка - клубного соревнования под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

По сообщению пресс-службы ХК «Донбасс», «последовательно обыграв белорусский «Металлург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», ХК «Донбасс» стал недосягаем для соперников, вписав свое имя в историю мирового хоккея как 16-й обладатель Континентального кубка».