Янукович поздравил ХК «Донбасс»
Президент Украины поздравил руководство хоккейного клуба «Донбасс», игроков, тренеров и болельщиков с получением впервые в истории отечественного хоккея Континентального кубка.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
«Ваш успех - яркое спортивное достижение украинского хоккея с шайбой. Приятно отметить, что в суперфинале вы продемонстрировали согласованную командную игру и высокий профессионализм», - говорится в приветствии.
В.Янукович пожелал руководству хоккейного клуба, игрокам и тренерам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых достижений во имя Украины.
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Как сообщал УНИАН, 13 января в Донецке на арене «Дружба» хоккейный клуб «Донбасс» стал победителем суперфинала Континентального кубка - клубного соревнования под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).
По сообщению пресс-службы ХК «Донбасс», «последовательно обыграв белорусский «Металлург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», ХК «Донбасс» стал недосягаем для соперников, вписав свое имя в историю мирового хоккея как 16-й обладатель Континентального кубка».