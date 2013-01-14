СМИ: Бразилец-беглец из Шахтера уже договорился о контракте с Тоттенхэмом

Как сообщает newsru.ua, "горняки" готовы продать Виллиана за 20 миллионов евро, хотя раньше и отказывались отпустить футболиста менее чем за 35 млн евро.

По данным СМИ, Виллиан вроде уже согласовал детали личного контракта с "Тоттенхэмом".

Как сообщал УНИАН, Виллиан не вернулся в расположение "Шахтера" после отпуска. Бразилец так решил повлиять на руководство клуба, которое отказалось его продавать. "Шахтер" же купил на позицию Виллиана за 20 млн долларов у "Металлиста" другого бразильца - Тайсона.

"Ждем с нетерпением Виллиана. Хотелось бы, чтобы он вернулся и вел себя так, как до сих пор - как профессионал и порядочный человек. Чтобы он цивилизованно решил свои проблемы здесь, в Донецке, а не посредством телефона", - сказал тогда главный тренер "Шахтера "Мирча Луческу.