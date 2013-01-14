«Донбасс» выиграл суперфинал Континентального Кубка по хоккею

В Донецке на льду Арены «Дружба» хоккейный клуб «Донбасс» впервые в истории отечественного хоккея стал победителем суперфинала Континентального Кубка - единственного клубного соревнования Старого Света под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы ХК «Донбасс», «последовательно обыграв белорусский «Металлург», итальянский «Больцано» и французский «Руан», ХК «Донбасс» - чемпион Украины последних двух лет и единственный представитель нашей страны в Континентальной хоккейной лиге стал недосягаем для соперников, вписав свое имя в историю мирового хоккея как 16-й обладатель Континентального кубка».

Как сообщал УНИАН, в Донецке на льду Арены «Дружба» 11, 12 и 13 января 2013 года проходили матчи Суперфинала Континентального Кубка по хоккею. На льду сражались четыре команды: хозяева турнира ХК «Донбасс»; обладатель Континентального Кубка 2011/2012 клуб «RouenDragons» (Франция), который автоматически получил путевку в финал, и еще два участника, которые определились по итогам отборочных игр «BolzanoFoxes» (Италия) и «Металлург» (Жлобин, Беларусь).

Всего было проведено шесть игр по круговой системе.

Справка УНИАН. Континентальный Кубок - это единственный европейский хоккейный клубный турнир, который проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Континентальный Кубок принято считать вторым по значимости после Хоккейной Лиги чемпионов международным клубным турниром в Европе, но в силу того, что Лига остановлена, именно Континентальный Кубок и тут вне конкуренции. Спортивные специалисты в поисках футбольного эквивалента часто сравнивают Континентальный Кубок с Лигой Европы.