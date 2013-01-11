В Шахтере проблемы с очередным бразильцем: Виллиан не вернулся из отпуска

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба "горняков".

На первой в новом году открытой тренировке футболист отсутствовал.

"Ждем с нетерпением Виллиана. Хотелось бы, чтобы он вернулся и вел себя так, как до сих пор - как профессионал и порядочный человек. Чтобы он цивилизованно решил свои проблемы здесь, в Донецке, а не посредством телефона", - цитирует пресс-служба главного тренера "Шахтера" Мирчу Луческу.

Он напомнил, что Виллиан выступает в "Шахтере" с 18-летнего возраста.

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"Не хотел бы, чтобы на него оказывали какое-то давление люди, которые его окружают. И, честно говоря, советуют ему, наверное, неправильные вещи. Не хотелось бы, чтобы повторилась ситуация с (Франселино) Матузалемом, как и с Элано, а также Илсиньо, который ушел, а затем передумал - сделал выводы и вернулся назад. Даже Брандау очень сильно хотел уйти, но через два года постоянно звонил и спрашивал, как бы вернуться назад. Из уважения к Виллиану - а он, я знаю, тоже уважает всю команду - было бы правильно, чтобы он сейчас вернулся и здесь, на месте, решил все свои проблемы. Повторюсь: сделать все профессионально, корректно и цивилизованно - как и мы по отношению к нему весь этот период", - отметил Луческу.

В то же время тренер заявил, что с Виллианом или без него "Шахтер" будет двигаться вперед.