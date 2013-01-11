Ахметов заплатил $20 миллионов за форварда «Металлиста»

Лидер харьковского футбольного клуба “Металлист” бразильский нападающий Тайсон стал игроком чемпиона Украины донецкого ФК “Шахтер”.

Об этом пишет официальный сайт донецкого клуба.

Как напоминает сайт, 10 января президенты ФК «Шахтер» и ФК «Металлист» Ринат Ахметов и Сергей Курченко провели переговоры о переходе нападающего Барселлоса Фреда Тайсона из харьковского клуба в донецкий.

“Переговоры были сложными. Первоначальная сумма в 15 миллионов долларов, предложенная «Шахтером», не устроила президента «Металлиста». Мы не пришли к компромиссу. Тогда донецкая сторона воспользовалась пунктом в контракте Тайсона, согласно которому он мог покинуть свой прежний клуб за 20 миллионов долларов. В итоге, ФК «Шахтер» заплатил 20 миллионов долларов, и мы получили игрока, которого очень хотели видеть в своей команде”, - говорится на официальном сайте “Шахтера”.

Контракт бразильского легионера с донецким клубом стартовал 11 января и рассчитан на 5 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент ФК “Металлист” С.Курченко заявил, что стороны пока не достигли договоренности, но, “учитывая условия контракта и желания Рината Леонидовича видеть этого игрока в форме «Шахтера», я не исключаю, что в ближайшее время «Металлист» получит 20-миллионное предложение, и мы будем вынуждены расстаться с этим прекрасным форвардом”.

При этом С.Курченко добавил, что если это состоится, то он готов дополнить полученную от трансфера сумму, доведя ее до 30 млн. долларов, и за эти средства приобрести двух-трех игроков, которые не будут уступать Тайсону в классе и усилят команду.