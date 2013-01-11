Ахметов торгуется за нападающего «Металлиста»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», 10 января состоялась встреча Р.Ахметова и С.Курченко, во время которой обсуждался этот трансферный вопрос.

«Р.Ахметов выразил желание приобрести этого игрока для «Шахтера», в то время как С.Курченко подчеркивал твердое намерение оставить Тайсона в своей команде. В результате продолжительных и напряженных переговоров стороны так и не пришли к согласию», - сообщили в пресс-службе харьковского клуба.

В «Металлисте» отметили, что в контракте с Тайсоном, подписанном два года назад, предусмотрен безоговорочный, независимо от желания ФК «Металлист», выкуп футболиста, если клубу будет уплачено 20 млн. долл.

«В то же время, на сегодняшний день президент ФК «Шахтер» предложил несколько меньшую сумму трансфера», - отметили в ФК «Металлист».

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В то же время С.Курченко не исключил, что в ближайшее время ФК «Металлист» получит надлежащее предложение о трансфере Тайсона. Владелец харьковского клуба выразил готовность приобрести вместо него других игроков, которые не будут уступать в классе.

«Сегодня мы ни к чему не пришли. Но, учитывая условия контракта и желания Рината Леонидовича видеть этого игрока в форме «Шахтера», я не исключаю, что в ближайшее время «Металлист» получит 20-миллионное предложение, и мы будем вынуждены расстаться с этим прекрасным форвардом. Если это состоится, я готов дополнить полученную от трансфера сумму, доведя ее до 30 млн. долларов, и за эти средства приобрести двух-трех игроков, которые не будут уступать Тайсону в классе и усилят команду», - заявил после встречи С.Курченко.

Как известно, вчера ряд украинских Интернет-СМИ сообщили о том, что нападающий харьковского «Металлиста» Тайсон перешел в донецкий «Шахтер» за 12,5 млн. евро.