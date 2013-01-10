СМИ: Новичок Динамо отобрал у Милевского футболку с 10-м номером

Футболка с 10-м номером в киевском Динамо, как выяснили агенты программы "Другой футбол", теперь будет принадлежать не Артему Милевскому, а новичку команды Роману Безусу.

Как известно, Безус в полтавской Ворскле играл под 9-м номером, но в Динамо этот номер принадлежит Андрею Ярмоленко.

Поэтому клуб предложил Роману "десятку", и тот не отказался, потому что именно под 10-м номером играет его любимый игрок Франческо Тотти.

О досадной потере Милевский узнал сегодня во время первой встречи команды после зимних праздников, отмечает Корреспондент.

Напомним, что Роман Безус недавно пополнил ряды киевского "Динамо" вместе со своим одноклубником Евгением Селиным.