СМИ: Новичок Динамо отобрал у Милевского футболку с 10-м номером
20:22, 10 января 2013Спорт
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10-й номер у Милевского отобрал новичок.
Роман Безус в Динамо будет играть "как Тотти" / Фото пресс-службы киевского клуба
Футболка с 10-м номером в киевском Динамо, как выяснили агенты программы "Другой футбол", теперь будет принадлежать не Артему Милевскому, а новичку команды Роману Безусу.
Как известно, Безус в полтавской Ворскле играл под 9-м номером, но в Динамо этот номер принадлежит Андрею Ярмоленко.
Поэтому клуб предложил Роману "десятку", и тот не отказался, потому что именно под 10-м номером играет его любимый игрок Франческо Тотти.
О досадной потере Милевский узнал сегодня во время первой встречи команды после зимних праздников, отмечает Корреспондент.
Напомним, что Роман Безус недавно пополнил ряды киевского "Динамо" вместе со своим одноклубником Евгением Селиным.
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