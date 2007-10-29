ФИФА тайно проголосовала за новую систему выбора хозяев ЧМ

Система очередности континентов больше не будет использоваться при выборе страны-организатора чемпионата мира по футболу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Такое решение тайным голосованием в понедельник принял Исполнительный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) в своей штаб-квартире в Цюрихе.

Вице-президент исполкома ФИФА Мон Дзун Чун заявил, что выборы страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года пройдет уже по другой системе.

Мон Дзун Чун добавил, что все футбольные ассоциации смогут свободно подавать заявки на проведение будущих чемпионатов мира, но только в том случае, если страны из этой конфедерации не принимали одно из двух предыдущих первенств.

Поначалу решение о том, где пройдет чемпионат мира, принимались на конгрессах ФИФА без какой-либо системы. Из-за этого процесс выбора сопровождался большим количеством споров и разногласий. Так, на первое мировое первенство в Уругвай поехали только 4 европейские сборные, а Мундиаль-1938 во Франции бойкотировали команды Аргентины и Уругвая.

Начиная с первенства мира 1958 года в Швеции, во избежание дальнейших споров, ФИФА внедрила систему чередования континентов между Европой и Северной и Южной Америками. Эта схема соблюдалась до 1998 года. В 2002 году впервые в истории мирового футбола чемпионат планеты был проведен в Азии сразу двумя странами - Японией и Южной Кореей. А в 2010 году мировой форум впервые примет африканский континент (ЮАР).