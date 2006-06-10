Футболисты Тринидад и Тобаго радовались ничьей как победе

Нулевая ничья с командой, считавшейся самой слабой среди участников ЧМ-2006... Сборная Швеции не может поставить себе в заслугу завоеванное очко. Тем более, что почти пол-игры она была в большинстве после удаления игрока карибской команды. "Желто-синие" владели мячом постоянно, но чего-либо опасного у ворот соперников не создали.