Газзаев не собирается рулить ”Динамо Киев”

Главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал информацию относительно того, что по окончании нынешнего сезона может возглавить киевское "Динамо".

Совсем недавно один из украинских спортивных Интернет-ресурсов опираясь на свои «собственные достоверные источники» растиражировал информацию о том, что, дескать, главный тренер московского ЦСКА может по окончании сезона стать у руля тонущего в Лиге чемпионов киевского «Динамо».

Издание Football.uaсвязалось с Валерием Газзаевым, который назвал данную информацию откровенной «уткой».

"Я впервые слышу о том, что могу стать тренером киевского «Динамо». Если бы я встречался с руководством «Динамо», тогда бы я вам не опровергал информацию, которую вы мне сообщили. Так и напишите, что у меня нет в планах становится тренером киевского «Динамо». Я, конечно, с уважением отношусь к этой команде, но говорить о том, что по окончании сезона я покину ЦСКА бессмысленно", - сказал тренер.