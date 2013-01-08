Новый владелец «Металлиста» за 2 года с курьера дорос до замдиректора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в биографии С.Курченко, опубликованной на официальном сайте клуба.

Согласно сообщению, С.Курченко родился 21 сентября 1985 года в г. Харькове в малообеспеченной семье. В школьные годы активно занимался спортом (каратэ).

С 16 лет С.Курченко работал в компании «Экспогаз», в течение 2 лет он прошел путь от курьера до заместителя коммерческого директора, который занимался направлением мелкооптовой торговли. За короткий период времени он фактически с нуля организовал профильное подразделение мелкооптовой торговли сжиженным газом. Реализованные им проекты позволили значительно увеличить прибыль компании «Экспогаз».

В 2005 году в возрасте 19 лет С.Курченко ушел из компании «Экспогаз» и занялся самостоятельным бизнесом, осуществив ряд успешных инвестиционных проектов на первичном строительном рынке и на земельном рынке в Харьковской области. Хорошая конъюнктура позволила предпринимателю за 3 года накопить капитал, достаточный для выхода на рынок крупно-оптовой торговли сжиженным газом.

По получении в 2008 году в НТУ «Харьковский политехнический институт» полного высшего образования по специальности «Интеллектуальная собственность» С.Курченко переехал в Киев. Созданная им компания «Газ Украина» начала работать на рынке сжиженного газа.

Согласно сообщению, сегодня группа компаний «Газ Украина» включает структуры, которые занимаются торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовое обращение группы составляет около 10 млрд дол. Клиентами группы являются все крупные сети АЗС страны.

С начала 2011 года компания создает собственную сбытовую сеть АЗС на территории Украины и на рынках Центральной Европы.

Параллельно с развитием бизнеса, с 2009 по 2011 год, С.Курченко учился в Национальном университете «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого», получил второе высшее образование по специальности «Правоведение» и квалификацию юриста.

«Аккумулированные группой средства позволили С.Курченко приступить к реализации больших социальных проектов. В 2012 году он стал владельцем харьковского футбольного клуба «Металлист», и в дальнейшем намеревается инвестировать значительные средства в поддержку национального спорта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 г. харьковский бизнесмен, координатор и генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передает обязательства по финансированию клуба другому инвестору.

А.Ярославский отметил, что главной причиной продажи клуба являются «непонятные претензии городской власти ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, которое осуществляется на команду и коллектив».

До этого в середине декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» было передано городом в управление Харьковского областного совета.

После такого решения А.Ярославский предупредил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова. Между тем, уже на следующий день руководитель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

Сразу после заявления А.Ярославского о сложении полномочий президента «Металлиста» появилось сообщение о договоренности с группой «Газ Украина» о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского.

Владелец компании С.Курченко вскоре заявил о желании выкупить из коммунальной собственности ОСК «Металлист», на котором играет команда.

После того, как ФК «Металлист» получил нового владельца, ряд харьковских СМИ сообщили о том, что претендентом на должность президента ФК «Металлист» является один из сыновей Президента Украины Виктора Януковича Александр, однако на пресс-конференции М.Добкин опроверг такую информацию.