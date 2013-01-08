Месси в четвертый раз стал обладателем «Золотого мяча»

Как пишет РИА Новости, церемония вручения приза прошла в понедельник в Цюрихе (Швейцария). Л.Месси получил ”Золотой мяч” из рук Фабио Каннаваро.

Форвард сборной Аргентины набрал 41,6 процента голосов по итогам опроса журналистов, капитанов и тренеров национальных команд и опередил своего одноклубника Андреса Иньесту и португальского нападающего мадридского ”Реала” Криштиану Роналду.

Л.Месси в 2012 году отметился целым рядом рекордов, хотя ”Барселона” не смогла выиграть ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов. Аргентинец побил достижение Герда Мюллера по количеству голов за календарный год, забив 91 мяч. Он также установил рекорд по количеству мячей в одном матче Лиги чемпионов, пять раз поразив ворота ”Байера”. Кроме того, Л.Месси установил новые рекорды по общему количеству голов за сезон в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

В 2010 году ”Золотой мяч” и приз ”Лучшему игроку года ФИФА” объединены в одну награду, первым обладателем которой стал Л.Месси. В 2009 году 25-летний аргентинец выиграл и приз ФИФА, и награду ”Золотой мяч”.

По три раза ”Золотой мяч” выигрывали голландцы Йохан Круифф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), а также нынешний президент УЕФА француз Мишель Платини (1983-1985). Лучшими игроками года по версии ФИФА трижды признавались француз Зинедин Зидан (1998, 2000, 2003) и бразилец Роналдо (1996, 1997, 2002).