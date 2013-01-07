Юношеская сборная Украины по футболу разгромила Литву на турнире Гранаткина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, сегодня во втором матче группы «А» Украина победила Литву со счетом 4:0.

Голы на счету Артура Мираняна из донецкого «Шахтера», Эдуарда Соболя из запорожского «Металлурга», Артема Габелока из донецкого «Шахтера» и Артема Радченко из харьковского «Металлиста».

По итогам матча и двух сыгранных туров, юношеская сборная Украины с четырьмя очками возглавила группу «A», а А.Габелок с четырьмя забитыми мячами вышел на первое место в списке бомбардиров.