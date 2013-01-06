Шахтер готов выложить $15 миллионов за полузащитника Бешикташа
15:15, 06 января 2013Спорт
2017
Донецкий Шахтер предложил Бешикташу 15 миллионов евро за переход 26-летнего центрального полузащитника Мануэля Фернандеша.
Мануэля Фернандеша оценили в 15 млн долларов / Фото: football.ua
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на авторитетное турецкое издание Fanatik.
По данным газеты, стамбульский клуб пока не намерен продавать своего ведущего футболиста, но готов вернуться к переговорам в конце сезона.
Напомним, ранее стало известно, что полузащитник Шахтера и сборной Бразилии Фернандиньо в конце сезона может перебраться в английский Манчестер Юнайтед.
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