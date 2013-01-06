Шахтер готов выложить $15 миллионов за полузащитника Бешикташа

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на авторитетное турецкое издание Fanatik.

По данным газеты, стамбульский клуб пока не намерен продавать своего ведущего футболиста, но готов вернуться к переговорам в конце сезона.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник Шахтера и сборной Бразилии Фернандиньо в конце сезона может перебраться в английский Манчестер Юнайтед.