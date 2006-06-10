Парагвай vs Англия: первый автогол и замена вратаря

В первом матче группы "В" Чемпионата мира по футболу - 2006 сборная Англии победила сборную Парагвая с так называемым "футбольным" счетом 1:0, но при этом голов не забивала. Мяч был забит на 4-й минуте встречи парагвайцем Карлосом Гамаррой - в свои ворота.

Тем не менее малорезультативная игра войдет в историю - с пометкой "самая ранняя в истории чемпионатов замена вратаря - уже на 8-й минуте поле пришлось оставить травмированному голкиперу парагвайцев Хусто Вильяру.