Вах признался, что употреблял допинг перед боем с Кличко

Об этом он сообщил в интервью ”Краковской газете”.

После поединка 10 ноября прошлого года в Дюссельдорфе (Германия), выигранного В.Кличко по очкам, организаторы объявили о положительном результате допинг-пробы польского боксера.

Поначалу М.Вах опровергал все обвинения в свой адрес, но сейчас впервые признал, что принимал допинг, но неосознанно.

”Допинг вводился в мой организм долгое время, - сказал М.Вах. - Большое подозрение падает на тренеров. Я планирую провести собственное расследование, но выносить его результаты на публику не хочу. Помимо двух основных тренеров мне помогали в подготовке большое количество специалистов. Чем именно они занимались, я даже точно не знаю”.

”Не могу назвать эти запрещенные вещества, поскольку мне это запретили, - отметил поляк. - По моим данным, их количество в допинг-пробе оказалось минимальным”.

М.Вах сообщил, что ожидает решения по санкциям от Немецкой федерации бокса, в зависимости от которого будет планировать свои дальнейшие действия. На 15 января у него уже заказаны авиабилеты в США, где он намеревался продолжить подготовку.

Он заявил, что планирует продолжить карьеру. ”Думаю, что продолжу выступать. Меня очень сильно поддерживают семья и друзья, они говорят, что я не должен падать духом. Но возможно, не сразу. После всего произошедшего мне нужно будет время на восстановление, после чего буду потихоньку реанимировать карьеру. Еще несколько боев я проведу”, - уверен М.Вах.

Он рассказал, что одна из польских газет даже предлагала ему пройти проверку на детекторе лжи, но он отказался. ”Я знаю, какие цели преследуют журналисты. Пусть лучше используют такие громкие проверки для расследования убийств. Я в таких историях участвовать не хочу”, - заявил М.Вах.

ИТАР-ТАСС