IFFHS назвала лучшего голкипера XXI века

17:58, 05 января 2013
Спорт
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В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России.

Джанлуиджи Буффон - лучший

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших вратарей XXI века.

В него попал 81 голкипер.

Лучшим признан Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").

Второе место занимает Икер Касильяс ("Реал"). А топ-тройку закрыл Петр Чех ("Челси").

В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России.

Рейтинг лучших вратарей IFFHS:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 218 баллов

2. Икер Касильяс (Испания) - 217

3. Петр Чех (Чехия) - 172

4. Эдвин Ван Дер Сар (Нидерланды) - 116

5. Оливер Кан (Германия) - 99

6. Виктор Вальдес (Испания) - 97

7. Дида (Бразилия) - 90

8. Жулио Сезар (Бразилия) - 76

9. Йенс Леманн (Германия) - 72

10. Роберто Аббондансьери (Аргентина) - 68

... 15. Игорь Акинфеев (Россия) - 47

... 47. Руслан Нигматуллин (Россия) - 11

... 61. Сергей Овчинников (Россия) - 7

... 65. Вячеслав Малафеев (Россия) - 6

ТСН

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