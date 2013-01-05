IFFHS назвала лучшего голкипера XXI века

В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших вратарей XXI века. В него попал 81 голкипер. Лучшим признан Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). Второе место занимает Икер Касильяс ("Реал"). А топ-тройку закрыл Петр Чех ("Челси"). В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России. Рейтинг лучших вратарей IFFHS: 1. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 218 баллов 2. Икер Касильяс (Испания) - 217 3. Петр Чех (Чехия) - 172 4. Эдвин Ван Дер Сар (Нидерланды) - 116 5. Оливер Кан (Германия) - 99 6. Виктор Вальдес (Испания) - 97 7. Дида (Бразилия) - 90 8. Жулио Сезар (Бразилия) - 76 9. Йенс Леманн (Германия) - 72 10. Роберто Аббондансьери (Аргентина) - 68 ... 15. Игорь Акинфеев (Россия) - 47 ... 47. Руслан Нигматуллин (Россия) - 11 ... 61. Сергей Овчинников (Россия) - 7 ... 65. Вячеслав Малафеев (Россия) - 6 ТСН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter