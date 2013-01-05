IFFHS назвала лучшего голкипера XXI века
В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших вратарей XXI века.
В него попал 81 голкипер.
Лучшим признан Джанлуиджи Буффон ("Ювентус").
Второе место занимает Икер Касильяс ("Реал"). А топ-тройку закрыл Петр Чех ("Челси").
В рейтинге нет ни одного украинца, зато есть четыре представителя России.
Рейтинг лучших вратарей IFFHS:
1. Джанлуиджи Буффон (Италия) - 218 баллов
2. Икер Касильяс (Испания) - 217
3. Петр Чех (Чехия) - 172
4. Эдвин Ван Дер Сар (Нидерланды) - 116
5. Оливер Кан (Германия) - 99
6. Виктор Вальдес (Испания) - 97
7. Дида (Бразилия) - 90
8. Жулио Сезар (Бразилия) - 76
9. Йенс Леманн (Германия) - 72
10. Роберто Аббондансьери (Аргентина) - 68
... 15. Игорь Акинфеев (Россия) - 47
... 47. Руслан Нигматуллин (Россия) - 11
... 61. Сергей Овчинников (Россия) - 7
... 65. Вячеслав Малафеев (Россия) - 6