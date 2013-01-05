Украинская юношеская сборная начала международный футбольный турнир с ничьей
13:44, 05 января 2013Спорт
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Сегодня в первом матче в группе ”А” на футбольном турнире имени Гранаткина в Санкт-Петербурге юношеская сборная Украины U18 сыграла вничью с Чехией - 3:3.
Украинская сборная сыграла вничью с чехами
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в первой части игры украинцы вели в счете и достигли преимущества в два мяча - их забил Артем Габелок из донецкого ”Шахтера” (один гол он реализовал с пенальти). Сборной Чехии удалось отыграться, но позже гол забил Дмитрий Луканов (”Заря”, Луганск). Однако соперники Украины во второй раз догнали нашу команду в счете.
Также сегодня в группе ”А” состоится встреча сборных Азербайджана и Литвы.
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