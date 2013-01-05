Во Львове проходит детский турнир "Золотая шашка"

Как сообщает Правительственный портал, в программе турнира предусмотрены командные соревнования по шашкам (классические, быстрые, командная эстафета), соревнования по мини-футболу, эстафеты «веселые старты» среди детей 1997 г. р. и младше.

В турнире примут участие более 80 человек из 5 стран (Россия, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова) и команды из Украины (города Винница, Мелитополь Запорожской области, Турка Львовской области).