Во Львове проходит детский турнир "Золотая шашка"
04:04, 05 января 2013Спорт
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С 4 до 9 января 2013 года во Львове на базе санаторной школы-интерната №1 состоится ХХХІІ детский международный турнир по шашкам «Золотая шашка».
Как сообщает Правительственный портал, в программе турнира предусмотрены командные соревнования по шашкам (классические, быстрые, командная эстафета), соревнования по мини-футболу, эстафеты «веселые старты» среди детей 1997 г. р. и младше.
В турнире примут участие более 80 человек из 5 стран (Россия, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова) и команды из Украины (города Винница, Мелитополь Запорожской области, Турка Львовской области).
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