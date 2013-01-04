Скончался генсек киевского «Динамо»

19:06, 04 января 2013
Спорт
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Генеральный секретарь клуба Василий Бабийчук ушел на 56-м году жизни.

Василий Бабийчук ушел на 56 году жизни / Фото: ФК ”Динамо”

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Киевскому «Динамо» Василий Бабийчук посвятил более двадцати лет жизни. Своим трудом и профессионализмом Василий Григорьевич завоевал авторитет и уважение коллег. Он был  человеком прямым, открытым, честным и добрым, а еще – решительным и мужественным, продолжавшим добросовестно работать несмотря на возникшие проблемы со  здоровьем", - говорится в сообщении.

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