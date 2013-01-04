Суркис: Блохин потребовал подписать всех новичков до 10 января

"Скажу вам честно, я не помню, чтобы я находился в Киеве сразу после Нового года. Но Олег Блохин очень требователен и к себе, и ко всем службам клуба, которые должны активизироваться. Главным требованием Олега Владимировича было следующим: подписать всех новичков до 10-го января, после чего ему не нужен ни один футболист", - сказал президент "Динамо" в интервью сайту клуба.

По словам Суркиса, хорошие футболисты, которые пришли в команду летом, не смогли влиться в колектив и теперь тренерский штаб будет над этим работать.

"В силу различных причин все они (новички - УНИАН), за исключением Велозу, не сумели адаптироваться, поскольку не было времени для того, чтобы они влились в коллектив и подготовились. В этот раз у них будет полноценный сбор. Первый – направленный на физическую готовность игроков, и, наверное, Олег Владимирович хочет всех подвести к одинаковым кондициям, а уже исходя из этого, у него будет возможность выбрать, кто сильнее", - сказал Суркис.

Перед своей командой на этот год Игорь Суркис ставит максимальные задачи, но понимает также, что не всех из них можна будеть достичь.

"На весну у нас задача победить во всех матчах, а также как можно дальше пройти в Лиге Европы. Другое дело, что задачи бывают выполнимыми, а бывают – нет. Прежде всего, необходимо создать команду – коллектив единомышленников. Для этого Олег Блохин, пригласил украинских ребят Селина и Безуса, а также двоих перспективных футболистов из запорожского "Металлурга", - поделился планами президент киевского клуба.