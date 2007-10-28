Результаты 11 тура английской Премьер-лиги

В воскресенье состоялись оставшиеся матчи 11 тура английской Премьер-лиги. На Энфилд Роуд сошлись два единственных клуба, которые в текущем розыгрыше турнира еще не познали горечи поражения. Тенденция сохранилась и в этот раз. В матче Ливерпуль – Арсенал зафиксирована результативная ничья 1:1. Капитан Ливерпуля Стивен Джеррард в 400-й раз вышел на поле в цветах родного клуба и отметился забитым голом. Однако планам красных помешал Фабрегас, который на 79 минуте возобновил равновесие, продержавшееся до финального свистка. Андрей Воронин вышел в стартовом составе и был заменен на 65 минуте.

Таким образом в турнире произошла смена лидера. Канониры набрали столько же очков, что и МЮ, но имея игру в запасе, возглавили турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 11 тур:

Болтон - Астон Вилла 1:1 (Анелька 21 - Мур 56)

Дэрби Каунти – Эвертон 0:2 (Артета 25, Якубу 63)

Тоттенхем - Блэкберн 1:2 (Кин 48 пен. – Маккарти 60, Самба 90)

Ливерпуль – Арсенал 1:1 (Джерард 6 - Фабрегас)