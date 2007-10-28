Итоги четырнадцатого тура Чемпионата Украины по футболу

Третий день 14-го тура Чемпионата Украины по футболу оказался более результативным, чем второй. В Донецке лидер турнира Шахтер обыграл ФК Харьков со счетом 2:1. По ходу матча хозяевам пришлось отыгрываться: счет открыли гости (Соколенко 23), на 43 минуте благодаря автоголу (Гунчак) счет стал равным, а финальную точку поставил Лукарелли, на 49 минуте поразивший ворота харьковчан с одиннадцатиметровой отметки.

Остальные результаты:

Таврия - Заря 2:0

Днепр - Металлург З 1:0

Таким образом днепропетровцы снова опережают киевское Динамо, а горняки продолжают уходить в отрыв. 1) Шахтер 37 очков, 2) Днепр 31 очко, 3) Динамо 30 очков.