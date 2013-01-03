Украина выиграла золото в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Женская сборная Украины выиграла золотую медаль эстафетной гонки с временем 1:20:16,1, сообщает sport.ua

Второе место с +45,9 сек завоевала сборная Франции.

На третьем месте - Германия (+1:47,3).

В сборной Украины бежали по дистанции:

1. Юлия Джима (0+1) +42.3, 7-е время на этапе;

2. Валя Семеренко (0+2) +9.3, 2-е время на этапе;

3. Елена Пидгрушная (0+1), 1-е время на этапе с отрывом в 30 секунд!;

4. Вита Семеренко (0+1) +37.3, 3-е время на этапе.

Украинки захватили лидерство на третьем этапе: Елена Пидгрушная отправила Виту Семеренко на дистанцию при 43,3 секунды впереди ближайших преследователей – француженок.

Украинки также стали одними из лучших по качеству стрельбы и допустили на восьми огневых рубежах лишь 5 промахов. Лучший результат – лишь у сборной Франции, которая сделала четыре промаха.