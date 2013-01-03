Луческу говорит, что из противостояния с «Динамо» исчезло неистовство

Такое мнение выразил главный тренер «горняков» Мирча Луческу в интервью румынскому изданию ProSport, пишет dynamo.kiev.ua.

По его мнению, киевский клуб допустил ряд стратегических ошибок, что привело к плачевным результатам вице-чемпионов Украины.

"Сегодня наше дерби с «Динамо» уже не является таким неистовым, как это было раньше. Все потому, что Киев совершает ошибку, покупая игроков, которые уже находятся в статусе звезд: Велозу, Кранчар и еще три-четыре других игрока. Мы доминируем в игре, организации, мы прогрессируем. А в споре индивидуальностей и команды всегда побеждает единый коллектив", — сказал Луческу.

Тренер донецкой команды добавил, что пока рано считать оконченой чемпионскую гонку.

— В Днепропетровске уже три года работает Хуанде Рамос, но все еще ничего не выиграл. Я уверен, у его команды есть огромное желание исправить эту ситуацию, — сказал Мирча Луческу.