Поединок Поветкин VS Берд закончился кровавым нокаутом (фото)

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин в субботу в немецком Эрфурте нокаутом в 11-м раунде победил экс-чемпиона мира американца Криса Берда.

После победы над 37-летним Бердом, который в разное время владел чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF, послужной список Поветкина на профессиональном ринге составляет 14 побед (11 - досрочно) при отсутствии поражений. У Криса Берда после этого боя - 40 побед, в том числе 21 нокаутом, четыре поражения и одна ничья.

28-летний Александр Поветкин после этого боя стал участником претендентского поединка за бой с чемпионом мира по версии IBF украинцем Владимиром Кличко.

Соперник россиянина определится 2 ноября в противостоянии американцев Кэлвина Брока и Эдди Чэмберса.

После боя Крис Берд заявил, что не собирается завершать свою карьеру, несмотря на сегодняшнее поражение от россиянина Поветкина, а также два поражения от украинца Владимира Кличко, отобравшего у Берда оба чемпионских титула. "Чтобы уйти, я должен проиграть американцу, - заявил Берд. - Но Поветкин хороший боксер, он станет чемпионом мира".

В свою очередь, Поветкин, который провел самый долгий поединок в карьере (до этого в его активе была только победа в 10-и раундах над Лэрри Доналдом), отметил мастерство Берда.

"Бой был сложным, очень сложным, - сказал россиянин. - Берд - очень опытный боец. Он не давал мне наносить удары так, как бы я хотел. Берд очень хорошо защищается".

Поветкин также рассказал, что до субботнего поединка он не думал о перспективах встречи с чемпионом мира по версии IBF украинцем Владимиром Кличко, а размышлял о том, как ему достичь результата в поединке с Бердом - боксером, которым он восхищался в юности. "В юности мне очень нравился стиль, в котором боксировал Берд", - признался Поветкин.

В начале первого раунда боксеры присматривались друг к другу. Оба были сосредоточенны и не спешили идти вперед.

Первым к активным действиям приступил Александр. Ему удалось загнать Берда в угол и там начать обрабатывать своего противника, нанося ему серию ударов по корпусу и голове. Опытный американец грамотно защищался, подставляя под удары плечи. Поединок и далее проходил в том стиле, который на боксерском сленге называют "рубкой". Поветкин был агрессором, а Берд точными ударами больше "отстреливался".

Начало второго раунда ознаменовалось небольшим казусом. Проведший не один десяток боев на профессиональном ринге, Берд забыл вставить в рот капу. После этого стало понятно, что Крис все-таки нервничает. Однако Александру не удалось в полной мере воспользоваться таким состоянием соперника и постепенно Берд освоился. Он довольно таки быстро двигался, стараясь держать Поветкина на дистанции. Александру периодически удавалось прижимать Криса к канатам, но тот, пережидая атаки россиянина, снова и снова уходил в центр, где смело шел на обмен ударами.

В середине третьего раунда, войдя в клинч, Берд ударом головы рассек Александру правую бровь. После этого еще и капа вылетела изо рта у россиянина, но рефери бой останавливать не торопился. Крис же, увидев кровь на лице у Поветкина, начал целенаправленно бить в рассеченную бровь.

В четвертом раунде Берд начал апеллировать к рефери по разным пустякам. Но Поветкин не поддавался на провокации. Берд защищался вяло, в результате пропустил достаточно сильный удар в нос. В середине шестого раунда Поветкин сильно попал Берду по уху и скуле. После этих ударов американца даже слегка повело. Но опыт снова выручил его, и Крис начал сам атаковать. Россиянин, грамотно закрывшись, в ответ провел хорошую серию из четырех ударов в голову. Один из них привел к рассечению переносицы Берда и тот, словно озверев, на последних секундах начал настоящую рубку.

Восьмой раунд начался с яростных атак Поветкина. Берд отбивался, продолжая демонстрировать хорошую подготовку к поединку. Александр стал постепенно убыстрять темп. В результате американец пропустил удар в левую скулу американца, после которого кровь буквально хлынула из перебитого ранее носа. Рефери был вынужден остановить поединок. Но Берд показал, что готов продолжать драться и простоял еще два с половиной раунда. В одиннадцатом раунде Поветкин обрушил на него такой град ударов, что тренер американца вынужден был снять своего подопечного с боя, выбросив на ринг полотенце.

После боя у Берда врачи подозревали перелом носа. Установить это более точно будет возможно только после медицинского обследования.

РИА Новости