Сабо: у меня глаза на лоб лезут

Киевское "Динамо" в 14 туре Чемпионата Украины по футболу одержало неубедительную победу в Полтаве над местной "Ворсклой" 1:0. Уже на первых минутах матча хозяева могли открыть счет. Кравченко навесил с левого фланга, Джуричич опередил Рыбку и после его удара мяч угодил в штангу и вновь отскочил к хорватскому легионеру, но уже лежа на газоне во второй раз не смог точно пробить. Мяч пошел выше ворот. Практически тут же сработало старое футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе. Вблизи штрафной ошибся Даллку, Ротань подхватил мяч и точно переправил его на Бангуру. Темнокожий легионер «Динамо» таким подарком воспользовался сполна и открыл счет в матче.

Поначалу хозяева поля действовали вторым номером, но к середине тайма подопечные Анатолия Момота перехватили инициативу. Команда играла быстрее и мобильнее. Динамовцы же выглядели тяжелыми и усталыми. Особые нарекания вызывала игра Артема Милевского. На послематчевой пресс-конференции журналисты попросили Йожефа Сабо прокомментировать игру нападающего, но главный тренер "Динамо" отказался: "Давайте не будем конкретно игроков трогать. Я могу сказать только одно – когда я получаю из лаборатории выкладку, то у меня глаза на лоб лезут. У меня обязательно человек 5-6 с браком 33-35% - это ужасно, это очень много! Вы же видите, даже с «Ворсклой» некоторые футболисты умудряются каждый второй мяч потерять… Это брак… Могу сказать, что работа предстоит серьезная, потому что так играть в футбол, как мы играли с «МЮ» и как сегодня – мне это не нравится".

Начало второй половины игры было как бы продолжением первой. Гости больше владели мячом, но все делали весьма медленно и без фантазии.

В концовке матча стало понятно, что обе команды не смогут больше порадовать своих болельщиков забитыми мячами. В итоге очередная вымученная победа «Динамо» в этом сезоне.

Результаты субботних матчей 14 тура Чемпионата Украины по футболу:

Закарпатье - Нефтяник-Укрнафта 0:0

Арсенал - Кривбасс 0:0

Металлист - Металлург Д 1:1

Ворскла - Динамо Киев 0:1

По материалам Спорт.com.ua