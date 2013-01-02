Динамо подписало своего первого легионера в этом году
21:40, 02 января 2013Спорт
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Первым трансфером киевского «Динамо» в 2013-м году стал 23-летний защитник загребского «Динамо» и национальной сборной Хорватии Домагой Вида.
Домагой Вида будет 5 лет играть в Киеве / Фото с сайта Динамо
Хорватский легионер подписал с "Динамо" 5-летний контракт, сообщает сайт клуба.
По словам самого Вида, он давно знал, что киевский клуб им интересуется. И очень близок к переходу в "Динамо" он был еще прошлой зимой.
Своим главной задачей футболист видит отвоевание у "Шахтера" чемпионского титула.
"Для начала необходимо хорошо подготовиться, проявить свои лучшие качества и завоевать место в основном составе. И если не в этом, так в следующем сезоне выиграть у «Шахтера» борьбу за чемпионский титул!" - сказал новый динамовец.
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