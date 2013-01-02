Динамо подписало своего первого легионера в этом году

Хорватский легионер подписал с "Динамо" 5-летний контракт, сообщает сайт клуба.

По словам самого Вида, он давно знал, что киевский клуб им интересуется. И очень близок к переходу в "Динамо" он был еще прошлой зимой.

Своим главной задачей футболист видит отвоевание у "Шахтера" чемпионского титула.

"Для начала необходимо хорошо подготовиться, проявить свои лучшие качества и завоевать место в основном составе. И если не в этом, так в следующем сезоне выиграть у «Шахтера» борьбу за чемпионский титул!" - сказал новый динамовец.