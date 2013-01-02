Источник: Абрамович передумал покупать форварда «Металлиста»

Английский клуб «Челси» отказался от покупки форварда харьковского «Металлиста» бразильского легионера Барселлоса Фреда Тайсона.

Об этом стало известно корреспонденту УНИАН из достоверных источников.

«Челси» отказался от услуг Тайсона. Переход форварда «Металлиста» в этот клуб больше не рассматривается», - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали отечественные и иностранные СМИ, в последнее время длились переговоры о переходе Тайсона в «Челси». Бразильский легионер на сегодняшний день является одним из самых дорогих футболистов ФК «Металлист». Его трансферная стоимость осенью 2012 году оценивалась в 12 млн фунтов стерлингов. По версии УЕФА (декабрь 2012 г.), Тайсон вошел в состав символической сборной группового турнира Лиги Европы.